Tragedia al bancomat | uomo ucciso mentre prelevava davanti alla moglie

Advertising

BortoneMauro : RT @LecceSette: Colpito da un proiettile mentre preleva al bancomat: 69enne morto sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia bancomat

Un uomo è stato ucciso aldi Lequile mentre stava tentando di prelevare: due uomini lo hanno freddato con cinque colpi di pistola.a Lequile, comune in provincia di Lecce, dove un uomo di 69 anni è stato ...nel centro di Lequile, nel Leccese: un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso poco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello. Ad aggredirlo ...Testimone dell’agguato è stata la moglie della vittima, ex direttore di banca, che lo aspettava in macchina. Agguato a Lecce, spari mentre preleva al Bancomat: ex direttore di banca ucciso davanti all ...Due persone lo hanno sorpreso di spalle e aggredito mentre stava per usare la tessera. L’uomo, un ex direttore di banca, ha reagito e uno dei rapinatori ha sparato, colpendolo a ...