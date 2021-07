Tennis: Matteo Berrettini e una seconda parte di stagione ricca di impegni. Dagli US Open alla Coppa Davis, con in mezzo Laver Cup e ATP Finals (Di sabato 17 luglio 2021) Matteo Berrettini andrà a caccia di una meDaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il finalista dell’ultimo Wimbledon è sicuramente tra i favoriti per un posto sul podio nel torneo giapponese, ma questo sarà solo uno dei prossimi obiettivi del numero otto del mondo. Infatti dopo i Giochi comincerà la stagione sul cemento americano, che darà il via ad una seconda parte dell’anno che sarà ricchissima di appuntamenti per il Tennista italiano. Dopo i due Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, ci sarà lo US Open, quarto ed ultimo Slam della ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)andrà a caccia di una mea alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il finalista dell’ultimo Wimbledon è sicuramente tra i favoriti per un posto sul podio nel torneo giapponese, ma questo sarà solo uno dei prossimi obiettivi del numero otto del mondo. Infatti dopo i Giochi comincerà lasul cemento americano, che darà il via ad unadell’anno che sarà ricchissima di appuntamenti per ilta italiano. Dopo i due Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, ci sarà lo US, quarto ed ultimo Slam della ...

