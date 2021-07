Prescrizione: tra Conte e Grillo una tregua di carta. I 5Stelle rivedono lo spettro della scissione (Di sabato 17 luglio 2021) È la “riforma cartabia” sulla Prescrizione la mina che può riportare il M5S sull’orlo della scissione. Lunedì o martedì prossimi Giuseppe Conte, cui manca solo il voto online per l’incoronazione ufficiale a capo del movimento, incontrerà Mario Draghi. La notizia non ha ancora ricevuto conferma ufficiale da Palazzo Chigi, ma i parlamentari grillini ci sperano molto. Il loro timore è che il premier possa mettere la fiducia sul testo redatto dalla Guardasigilli, facendoli trovare ancora una volta di fronte al bivio fatale: o ingoiare o rischiare di far saltare il governo a semestre bianco ancora lontano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) È la “riformabia” sullala mina che può riportare il M5S sull’orlo. Lunedì o martedì prossimi Giuseppe, cui manca solo il voto online per l’incoronazione ufficiale a capo del movimento, incontrerà Mario Draghi. La notizia non ha ancora ricevuto conferma ufficiale da Palazzo Chigi, ma i parlamentari grillini ci sperano molto. Il loro timore è che il premier possa mettere la fiducia sul testo redatto dalla Guardasigilli, facendoli trovare ancora una volta di fronte al bivio fatale: o ingoiare o rischiare di far saltare il governo a semestre bianco ancora lontano ...

Advertising

Nibbionero : Gli atleti italiani che andranno all' #OlimpiadeTokyo2020 sono 384. Per evitare che qualcuno tra queste TRECENTOTTA… - Efisio31251859 : RT @OllaPiero: Mi divertirei da matti ad assistere a un pubblico dibattito sulla prescrizione tra Conte e un vero giurista privo di interes… - OllaPiero : Mi divertirei da matti ad assistere a un pubblico dibattito sulla prescrizione tra Conte e un vero giurista privo d… - ilgiornale : Tregua in Toscana tra Grillo e Conte. L'ex premier in trincea sulla prescrizione. - Luca110979 : @tripalosky99 @Pistogolblasta2 Tra l’altro il solito coglione che parla di prescrizione senza sapere che grazie a q… -