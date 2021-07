(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Salvini non è l’per una materia come questa”. Così il segretario del Pd, Enrico, al Tg3 sulla richiesta di incontro da parte di Matteo Salvini sul ddl Zan. “Salvini è lo stesso che sta appoggiando Orban che sta facendo una vergognosa legislazione contro tutto ciò che è diverso per la sua testa. Ecco perchè noi andremo in Parlamento e lì discuteremo con chi ha voglia di discutere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'Salvini non è interlocutore affidabile, discutiamo in aula'... - BarbaraMasini_ : RT @GayNewsItaly: Ddl Zan, Masini: «Letta sbaglia, bisogna mediare. La mia proposta è di cancellare gli articoli 1 e 4» - elio_vito : RT @GayNewsItaly: Ddl Zan, Masini: «Letta sbaglia, bisogna mediare. La mia proposta è di cancellare gli articoli 1 e 4» - GayNewsItaly : Ddl Zan, Masini: «Letta sbaglia, bisogna mediare. La mia proposta è di cancellare gli articoli 1 e 4»… - AgenziaASI : Omofobia, Gasparri: Zan e Letta impediscono legge equilibrata -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Letta

...della Lega nel voler continuare a fare ostruzionismo verso il disegno di legge contro l'. "... ha risposto così quando gli è stato chiesto della nuova richiesta di un incontro ad Enricoda ...: ADINOLFI (PDF), 'FARSA ZAN AL CAPOLINEA' 'ormai non tiene neanche il Pd' Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), commenta gli ultimi sviluppi della ...Roma, 17 lug. "Salvini non è l'interlocutore affidabile per una materia come questa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg3 sulla richiesta di incontr ...Il capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato respinge la richiesta della Lega di un incontro con Letta per far saltare la legge contro l'omofobia ...