Meteo, in Sicilia allerta maltempo a partire dalle prime ore di domenica (Di sabato 17 luglio 2021) Il dipartimento regionale della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso oggi l’avviso 21198 per il rischio Meteo -idrogeologico ed idraulico, secondo il quale, “dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 17 luglio 2021) Il dipartimento regionale della Protezione civile della Presidenza della Regionena ha diffuso oggi l’avviso 21198 per il rischio-idrogeologico ed idraulico, secondo il quale, “ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente il Mattino di- Notizie dalla

