Ludopatia | Speranza firma decreto per regolamento prevenzione e cura

(Adnkronos) - "La Ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla, ma poi è necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, dedicando al tema della Ludopatia un post sulla sua pagina Facebook. Vengono dunque adottate 'Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico'.

