Le alluvioni in Germania possono mandare in crisi i Verdi (Di sabato 17 luglio 2021) Una nazione intera è stata presa di sorpresa dalla furia dell’acqua, la distruzione ha superato quella di ogni disastro naturale registrato nel Paese nel secondo dopoguerra, le alluvioni hanno divorato interi Paesi, impianti industriali, infrastrutture: la Germania nord-occidentale è in ginocchio sotto i colpi delle profonde devastazioni imposte dalle inondazioni degli scorsi giorni. Nella giornata del 15 InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 luglio 2021) Una nazione intera è stata presa di sorpresa dalla furia dell’acqua, la distruzione ha superato quella di ogni disastro naturale registrato nel Paese nel secondo dopoguerra, lehanno divorato interi Paesi, impianti industriali, infrastrutture: lanord-occidentale è in ginocchio sotto i colpi delle profonde devastazioni imposte dalle inondazioni degli scorsi giorni. Nella giornata del 15 InsideOver.

Advertising

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - EzioGreggio : Disastro in Germania,Lussemburgo,Olanda:una marea di morti per le alluvioni. La Terra ci ha mandato un ennesimo seg… - Miti_Vigliero : RT @jeperego: I Romani furono i primi a piantare le viti nella zona più colpita dalle alluvioni di questi giorni in Germania. Lo fecero co… - fiorani_pat : immensamente dispiaciuta per le alluvioni verificatesi in Germania Belgio Paesi Bassi....e' questo paese italiano d… -