La Cassazione ha deciso: lo stalking non sarà più considerato un'aggravante del femminicidio (Di sabato 17 luglio 2021) Ancora un brutto colpo alla lotta contro la violenza sulle donne : le Sezioni Unite della Cassazione ha approvato che il reato di stalking non sarà più considerato come un'aggravante negli omicidi ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 17 luglio 2021) Ancora un brutto colpo alla lotta contro la violenza sulle donne : le Sezioni Unite dellaha approvato che il reato dinonpiùcome un'negli omicidi ...

