Inter, paura Inzaghi: il tecnico rischia di perdere mezzo attacco (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter di Simone Inzaghi riparte da Romelu Lukaku, l’unico giocatore incedibili tra gli attaccanti della rosa nerazzurra Nella giornata odierna l’Inter di Simone Inzaghi farà il suo debutto in un match ufficiale contro il Lugano. La squadra nerazzurra è alle prese con tante assenze causate dai Nazionali ma proverà a fare bella figura ed offrire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) L’di Simoneriparte da Romelu Lukaku, l’unico giocatore incedibili tra gli attaccanti della rosa nerazzurra Nella giornata odierna l’di Simonefarà il suo debutto in un match ufficiale contro il Lugano. La squadra nerazzurra è alle prese con tante assenze causate dai Nazionali ma proverà a fare bella figura ed offrire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Bachecotti : @Szobosalvs @JastemmoColNAP Io ho paura pure se lo dovesse prendere l'Inter, nel caso in cui Lautaro dovesse essere venduto - JCruijff14 : @WannaBeCapiscer Io ho paura che alla prima difficoltà possa perdere il controllo della situazione. Alla Lazio è un… - marra_inter : RT @addidinc: Il cuore oltre l’ostacolo. La paura nelle gambe e la forza nell’anima.. Il cuore, oltre l’ostacolo.. - calcio_insider : In casa Inter c'è paura per l'offerta del #Chelsea per #Lukaku che dopo #Hakimi vedrebbe andar via anche l'altro pr… - intermatrix78 : @angelomangiante @Bubu_Inter @SkySport Che paura questo Milan -