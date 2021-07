DIRETTA F1 | Sprint Race GP Gran Bretagna LIVE | si comincia | Leclerc vuole il 3° posto!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Venduti tutti i biglietti a Silverstone, c’è il pienone. Insi è messo in conto che i contagi possano aumentare a dismisura, ma c’è fiducia che ciò non vada a saturare gli ospedali. 17.15 Questa mattina la Ferrari ha ben figurato nella seconda sessione di prove libere. Questa la classifica: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.902 22 CharlesFerrari+0.375 63 Carlos SAINZ Ferrari+0.605 6 4 Esteban OCON Alpine+0.805 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 4 6 Lando NORRIS McLaren+1.128 5 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.132 5 8 Lewis HAMILTON ...