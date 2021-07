Ddl Zan, da Enrico Letta l'ultimo no a Matteo Salvini (Di sabato 17 luglio 2021) " Salvini non è un interlocutore affidabile, ne discuteremo direttamente in Parlamento ", ha replicato Letta, secondo quanto riporta TgCom24 . Un rifiuto senza mezzi termini all'ipotesi di una ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) "non è un interlocutore affidabile, ne discuteremo direttamente in Parlamento ", ha replicato, secondo quanto riporta TgCom24 . Un rifiuto senza mezzi termini all'ipotesi di una ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Ddl Zan: transizione di genere per i bambini? Guardate con che coraggio la sinistra tenta di negare anche l’evide… - Corriere : Capanna: «Ddl Zan è inutile, crea nuovi reati e non nuovi diritti» - Corriere : La senatrice di Forza Italia favorevole al ddl Zan: «Abito con la mia compagna da 12 anni» - GiuseppeP1972 : RT @Silvia91409805: Ma quanto vi piace vietare, proibire, obbligare..... quanto??? E poi volete il ddl Zan,contro le discriminazioni! Non c… - A_5170 : @plaidoyer @BonomiAllegra A volerla dire tutta, il ddl Zan, anche quanto, non aiuterà quegli sfortunati che sono ci… -