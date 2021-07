Chiesa su di giri: cosa è successo in discoteca (Di sabato 17 luglio 2021) Chiesa ha festeggiato alla grande in discoteca e il video è diventato virale sui social. Occhi sgranati per l'attaccante della Juventus che si sta godendo le meritata vacanze dopo la vittoria di Euro 2020 Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 luglio 2021)ha festeggiato alla grande ine il video è diventato virale sui social. Occhi sgranati per l'attaccante della Juventus che si sta godendo le meritata vacanze dopo la vittoria di Euro 2020

Advertising

astorremanfredi : «Al passeggio, in Chiesa, andando per le strade, non trovate una befana che vi guardi. Io ho fatto e fo molti giri… - imfuckedupashit : ovunque mi giri trovo coppie, FEDERICO CHIESA l'universo sta cercando di dirmi qualcosa - Paolo26409302 : @ritadallachiesa Rita Dalla Chiesa accusa senza giri di parole la dittatura che comanda. Nei media nostrani silenzi… - camoxmilla : SENZA GIRI DI PAROLE: ABBIAMO BISOGNO DI CHIESA #ItaliaInghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa giri Chiesa scatenato in discoteca: l'attaccante della Juventus è su di giri il Giornale federico chiesa in discoteca 1 1 - “LA CHIESA AL CENTRO DELLA DISCOTECA", L'ATTACCANTE DELLA JUVE SCATENATO PER LA VITTORIA AD EURO 2020 Mattia Capuzzello per www.tribuna.com Grande Chiesa!? pic.twitter.com/9MJRauVYD8 — DANIELE (@D ...

1 - “LA CHIESA AL CENTRO DELLA DISCOTECA", L'ATTACCANTE DELLA JUVE SCATENATO PER LA VITTORIA AD EURO 2020 Mattia Capuzzello per www.tribuna.com Grande Chiesa!? pic.twitter.com/9MJRauVYD8 — DANIELE (@D ...