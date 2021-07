Assunzioni docenti, oltre 112 mila posti autorizzati ma i sindacati avvertono: i numeri reali saranno inferiori. Le ipotesi (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia è fra le più attese, se non la più attesa, di ogni anno: il Mef ha autorizzato i posti per le immissioni in ruolo 2021/2022 del personale docente, che saranno 112. 473. Tuttavia è bene prepararsi ad una (nuova) doccia fredda: le reali Assunzioni potrebbero essere decisamente inferiori, forse addirittura non si arriverà ad assumere nemmeno il 50% dell'intero contingente autorizzato. Almeno, sono queste le reazioni sindacali dopo l'annuncio relativo alle immissioni in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia è fra le più attese, se non la più attesa, di ogni anno: il Mef ha autorizzato iper le immissioni in ruolo 2021/2022 del personale docente, che112. 473. Tuttavia è bene prepararsi ad una (nuova) doccia fredda: lepotrebbero essere decisamente, forse addirittura non si arriverà ad assumere nemmeno il 50% dell'intero contingente autorizzato. Almeno, sono queste le reazioni sindacali dopo l'annuncio relativo alle immissioni in ruolo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assunzioni docenti, oltre 112 mila posti autorizzati ma i sindacati avvertono: i numeri reali saranno inferiori. Le… - orizzontescuola : Ruoli 2021, sì a 112 mila assunzioni di docenti precari. Nuovo concorso straordinario su posti non assegnati - ProDocente : Ruoli 2021, sì a 112 mila assunzioni di docenti precari. Nuovo concorso straordinario su posti non assegnati - Megastene1 : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2021: GUIDA alle assunzioni da GaE, concorso 2016 e 2018, concorso straordinario, STEM e G… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: GUIDA alle assunzioni da GaE, concorso 2016 e 2018, concorso straordinario, STEM… -