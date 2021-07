Alluvione in Germania: oltre 130 morti. In Belgio le vittime salgono a 27 (Di sabato 17 luglio 2021) Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime del maltempo in Germania , il Paese più colpito dalle alluvioni che hanno devastato anche Belgio, Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il tragico bilancio è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Cresce di ora in ora il bilancio delledel maltempo in, il Paese più colpito dalle alluvioni che hanno devastato anche, Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il tragico bilancio è ...

petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - RaiNews : Distruzione, vittime e dispersi dopo la devastante #alluvione. Riprese in Germania le ricerche, martedì lutto nazio… - PaoloCaminiti1 : RT @IlPrimatoN: I cambiamenti climatici con l'alluvione in Germania non c'entrano: il problema è di investimenti pubblici -