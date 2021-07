Adrien Silva: «Roma, Mourinho per arrivare in alto. Su Cristiano Ronaldo…» (Di sabato 17 luglio 2021) Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antena 1 Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antena 1. Le parole del portoghese. Mourinho – «È un personaggio del calcio mondiale, in una Roma che vuole cercare di arrivare ancora più in alto di quello che ha già realizzato. È molto importante per noi portoghesi diffonderci nel mondo, è sempre piacevole». ITALIA A EURO 2020 – «C’è stata una grande euforia. Molti tifosi mi hanno inviato questo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021), centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antena 1, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antena 1. Le parole del portoghese.– «È un personaggio del calcio mondiale, in unache vuole cercare diancora più indi quello che ha già realizzato. È molto importante per noi portoghesi diffonderci nel mondo, è sempre piacevole». ITALIA A EURO 2020 – «C’è stata una grande euforia. Molti tifosi mi hanno inviato questo ...

Advertising

blucerchiante : La mediana è una delle posizioni più affollate. Infatti 3 giocatori si giocano una maglia da titolare: #Adrien… - clubdoria46 : #Sampdoria: niente #Grecia per #AdrienSilva, il portoghese resta a Genova #Samp - TMWSampdoria : Paok, in arrivo Kurtic dopo i rumors su Adrien Silva - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, deciso il futuro di Adrien #Silva #Samp - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria: Adrien Silva piace in Grecia. Gli aggiornamenti - #Calciomercato #Sampdoria: #Adrien -