Verratti | matrimonio magico | ecco chi ha cantato

Advertising

SkySport : Verratti e Jessica Aidi, nozze magiche a Parigi! Tra gli invitati anche Ibrahimovic. FOTO #SkySport - fanpage : Anche Marco #Verratti e la sua Jessica Aidi si sono detti sì a pochi giorni dal trionfo di #Euro2020 - DelParioli : stupendo Gianluca Vacchi che canta al matrimonio di Verratti - SereNere_46 : Mamma stava leggendo alcuni commenti sul matrimonio di Verratti, così sono andata a vedere un po’ di gossip sulla s… - 9bruttapazza7 : Buongiorno a tutti tranne a Verratti che al suo matrimonio ha invitato Mbappè, Ibra e Lavezzi ma non questi due -

Ultime Notizie dalla rete : Verratti matrimonio

Aldi Marcoe della modella Jessica Aidi ha cantato Carla Bruni, modella e cantautrice italiana neutralizzata francese e moglie dell'ex presidente della Repubblica SarkozyPresenti alanche i figli di, Tommaso e Andrea, avuti dalla ex moglie Laura Zazzara. Fra gli invitati spiccano i nomi degli ex compagni di squadra Javier Pastore ed Ezequiel ...Marco Verratti e Jessica Aidi sono da ieri marito e moglie. Il neo campione d'Europa, tornato da Wembley ha sposato la modella francese con una cerimonia sfarzosa a Parigi, poche ...Pescara. Da Wembley a Parigi per pronunciare il fatidico sì e prendersi la sua vittoria sui sentimenti. Ieri si sono sposati a Neuilly Sur Seine, un comune a nord di Parigi, Marco Verratti ...