Rebel 2 potrebbe essere salvata da Amazon: la showrunner Krista Vernoff invoca l'aiuto del pubblico (Di venerdì 16 luglio 2021) Pare che Rebel 2 possa trovare una nuova casa: la serie ispirata alla vita dell'attivista Erin Brockovich era stata cancellata dalla ABC a maggio, ancor prima che terminasse la sua programmazione, ma sembra che ci sia un altro distributore disposto a rinnovarla. La notizia del possibile salvataggio di Rebel 2 arriva da Deadline ed è confermata da una dichiarazione della showrunner Krista Vernoff, creatrice e scrittrice della serie nonché produttrice esecutiva di Grey's Anatomy e Station 19 per la ShondaLand di Shonda Rhimes. Il ripescaggio in corner di Rebel 2 ...

