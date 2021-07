Net City: una città nella città (Di venerdì 16 luglio 2021) Una città nella città, per ospitare il colosso cinese del web Tencent: l’avveniristico progetto prenderà vita a Shenzhen, una delle smart City più evolute al mondo. Una metropoli da 12,5 milioni di abitanti, che si appresta quindi ad ospitare Net City, una città grande come Monaco interamente interconnessa dove abiteranno circa 80mila persone. NET City: IL PROGETTO Net City, progettata dallo studio americano NBBJ, mira a rivedere l’ambiente urbano: darà la priorità ai pedoni, agli spazi verdi e ai ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021) Una, per ospitare il colosso cinese del web Tencent: l’avveniristico progetto prenderà vita a Shenzhen, una delle smartpiù evolute al mondo. Una metropoli da 12,5 milioni di abitanti, che si appresta quindi ad ospitare Net, unagrande come Monaco interamente interconnessa dove abiteranno circa 80mila persone. NET: IL PROGETTO Net, progettata dallo studio americano NBBJ, mira a rivedere l’ambiente urbano: darà la priorità ai pedoni, agli spazi verdi e ai ...

Advertising

worktaiwan : Sales Associate, Taipei City - - wrkphilippines : Customer Support Representative, Iloilo City - - Oferton_Pelis : Sin City [Edizione: Regno Unito] [Reino Unido] ??Blu-ray?? - Tnet_Italia : RT @bitcityit: Sarà Taormina la prima Smart City italiana @Tnet_Italia #Taormina #TaorminaCityTech #Smartcity: In collaborazione con https:… - ActiveHire_com : New Job - CDL Delivery Driver (City Service) - Aurora, CO -

Ultime Notizie dalla rete : Net City MARCIANISE - Mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale: in arrivo cento monopattini elettrici "E' un primo passo importante " ha affermato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Giuseppe Riccio " per dare concretezza all'idea di smart city su cui stiamo lavorando. Una volta superata questa ...

Calciomercato, dalla Francia: contatto con Allegri, c'è il sì alla Juventus ... piace molto il brasiliano Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City, ma dalla Francia in queste ore rilanciano un po' a sorpresa il nome di Mauro Icardi. Secondo 'footmercato.net' Massimiliano ...

Sex and the City: al via le riprese del revival Donnaweb "E' un primo passo importante " ha affermato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Giuseppe Riccio " per dare concretezza all'idea di smartsu cui stiamo lavorando. Una volta superata questa ...... piace molto il brasiliano Gabriel Jesus in uscita dal Manchester, ma dalla Francia in queste ore rilanciano un po' a sorpresa il nome di Mauro Icardi. Secondo 'footmercato.' Massimiliano ...