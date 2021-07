Nessuno è al sicuro dalla crisi climatica: le alluvioni in Germania sono solo un assaggio di cosa ci aspetta (Di venerdì 16 luglio 2021) Oltre centoventi di morti, più di mille e trecento dispersi e migliaia di famiglie rimaste senza elettricità: il “disastro climatico” che ha provocato devastanti alluvioni e messo in ginocchio Germania e Belgio, dove in pochi giorni è caduta la pioggia che un tempo scendeva in due mesi, potrebbe essere solo l’anteprima di un futuro caratterizzato da eventi meteorologici sempre più estremi. La catastrofe, costata la vita a oltre cento persone nella sola Germania dove si contano migliaia di dispersi, è stata attribuita dalle stesse autorità tedesche agli effetti del cambiamento climatico che, secondo vari esperti, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Oltre centoventi di morti, più di mille e trecento dispersi e migliaia di famiglie rimaste senza elettricità: il “disastro climatico” che ha provocato devastantie messo in ginocchioe Belgio, dove in pochi giorni è caduta la pioggia che un tempo scendeva in due mesi, potrebbe esserel’anteprima di un futuro caratterizzato da eventi meteorologici sempre più estremi. La catastrofe, costata la vita a oltre cento persone nella soladove si contano migliaia di dispersi, è stata attribuita dalle stesse autorità tedesche agli effetti del cambiamento climatico che, secondo vari esperti, è ...

