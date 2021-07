Libero De Rienzo | il protagonista di «Smetto quando voglio» ci lascia a soli 44 anni

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Due giorni fa pubblicava su Instagram la foto dei mozziconi di sigaretta che si era acceso per combattere il caldo e oggi, 16 luglio, su quello stesso post arrivano centinaia di messaggi che si chiedono come sia possibile che Lorenzo De Rienzo se ne sia andato così all’improvviso, all’età di 44. L’attore napoletano, classe 1977, è stato, infatti, trovato morto nella sua casa di Roma, dove viveva da due anni, forse stroncato da un infarto. Sposato con la costumista Marcella Mosca, padre di due figli di 6 e di 2 anni, De Rienzo, figlio di Fiore De Rienzo, ha iniziato la sua carriera nel cinema molto presto, vincendo il David di Donatello nel 2002 per il ruolo Bart in Santa Maradona di Marco Ponti.