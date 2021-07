Laboratorio di Videogiochi - recensione (Di venerdì 16 luglio 2021) Nintendo è sempre stata propensa alla sperimentazione e al coinvolgimento dei propri utenti in esperienze un po' fuori dall'ordinario. Senza andare troppo indietro nel tempo pensate alla Balance Board di Wii, al doppio schermo della famiglia DS (con la successiva aggiunta del 3D senza occhiali) o più recentemente alla famiglia Labo. Anche in termini di software abbiamo assistito alla nascita di numerosi titoli sperimentali e l'ultimo in ordine di tempo è questo Laboratorio di Videogiochi, un tool giocoso che con dei tutorial piuttosto semplici permette di dare vita ad una serie di videogames predefiniti per poi spiccare il salto verso la creazione a tutto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Nintendo è sempre stata propensa alla sperimentazione e al coinvolgimento dei propri utenti in esperienze un po' fuori dall'ordinario. Senza andare troppo indietro nel tempo pensate alla Balance Board di Wii, al doppio schermo della famiglia DS (con la successiva aggiunta del 3D senza occhiali) o più recentemente alla famiglia Labo. Anche in termini di software abbiamo assistito alla nascita di numerosi titoli sperimentali e l'ultimo in ordine di tempo è questodi, un tool giocoso che con dei tutorial piuttosto semplici permette di dare vita ad una serie di videogames predefiniti per poi spiccare il salto verso la creazione a tutto ...

