Johnny Depp, cosa faceva prima di diventare attore: il ‘retroscena’ che non ti aspetti (Di venerdì 16 luglio 2021) Johnny Depp, il retroscena che nessuno si aspetta: cosa faceva prima di diventare attore. In questi anni, Johnny Depp è stato l’interprete di numerosi personaggi in tantissimi film. E’ considerato sicuramente un anello di punta nel panorama cinematografico. Classe 1963, attore, regista, produttore cinematografico, comico, Depp, ha saputo muoversi in diversi ambiti, toccando il successo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 luglio 2021), il retroscena che nessuno si aspetta:di. In questi anni,è stato l’interprete di numerosi personaggi in tantissimi film. E’ considerato sicuramente un anello di punta nel panorama cinematografico. Classe 1963,, regista, produttore cinematografico, comico,, ha saputo muoversi in diversi ambiti, toccando il successo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

echelonxfighter : RT @CampioniEuropa: Amber Heard ha partecipato alla partita per sostenere l'Inghilterra e pensavano ancora di avere una possibilità? Quest… - admvbot : RT @katerinaimani: - soprattutto ascoltarla per risollevarmi l’umore ed è un “trasporto” che ho provato in precedenza solo con johnny depp… - avadesordre : #AdessoInTv SkyRomance #CryBaby Johnny Depp al suo primo ruolo da protagonista per John Waters: divertente ma non g… - Ti_Oliveira___ : 5 diretores e seus atores queridinhos . . . Tim Burton e Johnny Depp . David Fincher e Brad Pitt . Steven Spielber… - urcacheneso : No scusate ho bisogno di sapere chi preferite Johnny Depp o DiCaprio? #amemici20 -