Il mistero legato al FEC della Basilica trasformata in albergo

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo le domande, ancora senza risposta, sulla gestione del denaro (il bilancio sembra essere un segreto di Stato) emergono alcune «stranezze» sempre legate al Fondo Edifici di Culto (FEC). Come abbiamo spiegato nella prima partenostra inchiesta al FEC appartengono 840 edifici sacri, 3000 compendi ex conventuali, centinaia di fondi, la Foresta di Tarvisio e il Quarto S. Chiara (circa 24.000 ettari), l'area silvo-pastorale ai piediMajella e beni fruttiferi come appartamenti, negozi e caserme. Un patrimonio di inestimabile valore che ancora oggi si fatica a censire e di cui non si conosce l'entità. Le domande che abbiamo posto al Ministero ...