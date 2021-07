I Simpson avevano predetto anche il viaggio spaziale di Richard Branson

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si sa, il patron di Virginha completato il suo primonello spazio, portando a termine per la precisione il primo volo commerciale suborbitale organizzato da una delle sue numerose società, la Virgin Galactic. Notizia rivoluzionaria ma vecchia, dunque, perché a predirla sono stati, come al solito, i soliti. Dall’elezione di Donald Trump all’acquisizione di Fox da parte di Disney, passando per il finale di Game of Thrones estrani virus asiatici, ormai è risaputo che i personaggi di Springfield sono un po’ dei profeti. Semplicemente spesso le sparano così grosse che ...

badtasteit : #ISimpson avevano mostrato #RichardBranson nello spazio in un episodio andato in onda nel 2014! - teo_acm : RT @AlbertoSimones1: @Cielo_Gore I Simpson avevano previsto anche questo #agender #genderfluid #gendermatti - Cielo_Gore : RT @AlbertoSimones1: @Cielo_Gore I Simpson avevano previsto anche questo #agender #genderfluid #gendermatti - AlbertoSimones1 : @Cielo_Gore I Simpson avevano previsto anche questo #agender #genderfluid #gendermatti - Ilgava1 : RT @sempreciro: I Simpson avevano previsto tutto. -

