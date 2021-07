Green pass in Italia obbligatorio per viaggiare e andare a teatro: ecco da quando (Di venerdì 16 luglio 2021) Green pass in Italia: sarà obbligatorio per svolgere alcune attività come prendere treni, aerei, andare allo stadio o a teatro. Le ipotesi di estensione al vaglio del governo. Le ultime notizie. Sull’esempio della Francia, anche l’Italia ora vuole estendere l’applicazione del Green pass o certificato verde digitale per spingere un numero maggiore di persone a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 luglio 2021)in: saràper svolgere alcune attività come prendere treni, aerei,allo stadio o a. Le ipotesi di estensione al vaglio del governo. Le ultime notizie. Sull’esempio della Francia, anche l’ora vuole estendere l’applicazione delo certificato verde digitale per spingere un numero maggiore di persone a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - Mikepub1 : RT @Lorenzo62752880: @GuidoDeMartini Non ci riusciranno. Non ci piegheremo al green pass! - Sanfra1407 : RT @brightstar_mle: e il green pass no, e il vaccino no, e le chiusure no, e le restrizioni no... Ditemi allora come vorreste superare sta… -