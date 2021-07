Grande Fratello Vip | Pierpaolo Pretelli criticato duramente | “Gravissimo ciò che ha detto ”

Advertising

NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - Franceee : RT @Martola__: voglio questa nazionale dentro la casa del grande fratello - choosel0vee : RT @Martola__: voglio questa nazionale dentro la casa del grande fratello - b_giada28 : RT @Martola__: voglio questa nazionale dentro la casa del grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Il 4 giugno c'era stata laretata che aveva portato in carcere funzionari, politici, ... un contratto di lavoro per la figlia, una consulenza professionale per il, pagamenti di spese ...É stata opinionista in studio del programma 'Vip' , affiancando Alfonso Signorini. Ha destato clamore la sua lite in diretta con Samantha De Grenet ; tra le due sono volate parole ...Dayane Mello ha detto che a differenza dell’ex coinquilina del GF Vip Rosalinda Cannavò, lei non usa il nome degli altri per “farsi pubblicità”.Dal Grande Fratello Vip alla musica: un percorso che hanno fatto diversi ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Anche Maria Teresa Ruta ...