Covid, contagi record in Uk: quasi 52mila in 24 ore. Coprifuoco in Catalogna. Ecdc: “Il 1 agosto i contagi saranno cinque volte più alti” (Di venerdì 16 luglio 2021) In Catalogna torna il Coprifuoco, mentre nella regione dei Pirenei Orientali viene ripristinato l’obbligo di mascherina negli spazi pubblici. L’allarme legato ai contagi da variante Delta in Europa sta facendo vedere le prime conseguenze nel continente. Il Tribunale superiore di giustizia catalano ha autorizzato il Coprifuoco tra le 1 e le 6 fino al 23 luglio, proposto dalla Generalitat, in 161 comuni della regione spagnola, tra cui anche Barcellona. E anche la regione francese, dopo l’annuncio del presidente Macron sulla richiesta del green pass per accedere ai locali e mezzi pubblici, corre ai ripari. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Intorna il, mentre nella regione dei Pirenei Orientali viene ripristinato l’obbligo di mascherina negli spazi pubblici. L’allarme legato aida variante Delta in Europa sta facendo vedere le prime conseguenze nel continente. Il Tribunale superiore di giustizia catalano ha autorizzato iltra le 1 e le 6 fino al 23 luglio, proposto dalla Generalitat, in 161 comuni della regione spagnola, tra cui anche Barcellona. E anche la regione francese, dopo l’annuncio del presidente Macron sulla richiesta del green pass per accedere ai locali e mezzi pubblici, corre ai ripari. ...

