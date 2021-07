Cinisello | investita in bicicletta | muore donna di 51 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021)Balsamo (Milano), 16 luglio 2021 - È morta subito dopo l'arrivo nell'ospedale di Niguarda ladi 51questo pomeriggio mentre attraversava un incrocio in. L'...

Balsamo (Milano), 16 luglio 2021 - È morta subito dopo l'arrivo nell'ospedale di Niguarda la donna di 51 anni investita questo pomeriggio mentre attraversava un incrocio in bicicletta.