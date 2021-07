Brutto momento per Clio Make Up: in lacrime su Instagram per Oscar (Di venerdì 16 luglio 2021) Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, attraverso una serie di Instagram Stories ha informato i suoi followers sulle attuali condizioni di salute del suo gatto. Si è mostrata in lacrime e disperata l’influencer milanese che è tornata da pochi mesi in Italia dopo aver vissuto per molto tempo a New York con la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 luglio 2021)Zammatteo, conosciuta comeUp, attraverso una serie diStories ha informato i suoi followers sulle attuali condizioni di salute del suo gatto. Si è mostrata ine disperata l’influencer milanese che è tornata da pochi mesi in Italia dopo aver vissuto per molto tempo a New York con la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

xbox_series : lui e' arrivato sono io che non posso arrivare,st'anno e' capitato in un brutto momento,ho i soldi solo per magna'… - _Bokuto_San_ : // il momento più brutto di sempre ?? - gentecheaccende : Quel maltempo che rovina le nostre mattine - - DorisZi58972363 : @MaurilioVitto Purtroppo ??. Viviamo un brutto ed dubbioso momento ??che Dio ci aiuti. - cerryyx : momento autostima finito. SONO BRUTTO IN CULO -