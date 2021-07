Ascensori bloccati “causa Belen”, l’Ospedale nega: “L’abbiamo trattata come tutte le altre” (Di venerdì 16 luglio 2021) In una conferenza stampa, il direttore generale dell’Ospedale Giustinianeo di Padova Giuseppe Dal Ben nega ogni favoritismo nei confronti di Belén Rodriguez per la nascita di Luna Marì Spinalbese: “Solo a due Ascensori è stato vietato di fermarsi al terzo piano, ma si tratta di un montacarichi e di un ascensore usato dalle ditte esterne”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) In una conferenza stampa, il direttore generale delGiustinianeo di Padova Giuseppe Dal Benogni favoritismo nei confronti di Belén Rodriguez per la nascita di Luna Marì Spinalbese: “Solo a dueè stato vietato di fermarsi al terzo piano, ma si tratta di un montacarichi e di un ascensore usato dalle ditte esterne”. L'articolo proviene da City Roma News.

