Zaniolo | Giuseppe Rossi | «Ora deve avere forza mentale | questo fa la differenza»

Giuseppe Rossi ha parlato di Nicolò Zaniolo e del recupero dal doppio infortunio al ginocchio patito dal talento della Roma Giuseppe Rossi, attaccante italiano attualmente svincolato, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Nicolò Zaniolo e del recupero dal doppio infortunio al ginocchio, stesso destino capitato allo stesso Rossi. DOPPIO INFORTUNIO – «Io non ho mai perso di vista i miei sogni. Niente poteva distrarmi, anche un infortunio serio come un ginocchio. Sapevo che bisognava lavorare duro per tornare come prima e così ho fatto. Non ho mai avuto ...

