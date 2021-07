Switch OLED costa $50 in più solo perché Nintendo vuole guadagnare di più (Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo report suggerisce che l'aumento di prezzo di $ 50 per Switch OLED è in parte dovuto alla decisione di Nintendo di "sondare nuovi terreni per i produttori di console", che solitamente vendono i nuovi hardware in perdita. Come riportato da Bloomberg, Switch (modello OLED) e il suo aumento del prezzo sono una scommessa per la grande N. Switch si è assicurato il primo posto nell'elenco degli hardware più venduti di The NPD Group per oltre 30 mesi consecutivi. Anche PS5 e Xbox Series X stanno andando molto bene, ma Sony e Microsoft semplicemente non riescono a renderle disponibili ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo report suggerisce che l'aumento di prezzo di $ 50 perè in parte dovuto alla decisione didi "sondare nuovi terreni per i produttori di console", che solitamente vendono i nuovi hardware in perdita. Come riportato da Bloomberg,(modello) e il suo aumento del prezzo sono una scommessa per la grande N.si è assicurato il primo posto nell'elenco degli hardware più venduti di The NPD Group per oltre 30 mesi consecutivi. Anche PS5 e Xbox Series X stanno andando molto bene, ma Sony e Microsoft semplicemente non riescono a renderle disponibili ...

