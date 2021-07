«Segreti reali», Kate Middleton sarà davvero la migliore regina consorte di sempre? (Di giovedì 15 luglio 2021) 29 aprile 2011: William e la borghese Kate Middleton si affacciano dal balcone di Buckingham Palace – davanti a un milione di persone e a quasi due miliardi in diretta tv – e si scambiano il primo bacio da marito e moglie. Lo erano diventati poco prima durante una solenne cerimonia a Westminster Abbey. Cerimonia che la stessa regina non si è trattenuta dal definire «strabiliante». Oggi, 10 anni dopo, non si fa fatica a dire che il matrimonio reale procede a gonfie vele. Kate e William stanno bene. Dopo un paio di scandali sfiorati, tre eredi al trono (George, 7 anni e Charlotte, 5, e Louis, 3), migliaia di impegni ufficiali, e la «fuga» di Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Cambridge sono ancora molto innamorati. O almeno così sembra a guardarli ogni volta insieme. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) 29 aprile 2011: William e la borghese Kate Middleton si affacciano dal balcone di Buckingham Palace – davanti a un milione di persone e a quasi due miliardi in diretta tv – e si scambiano il primo bacio da marito e moglie. Lo erano diventati poco prima durante una solenne cerimonia a Westminster Abbey. Cerimonia che la stessa regina non si è trattenuta dal definire «strabiliante». Oggi, 10 anni dopo, non si fa fatica a dire che il matrimonio reale procede a gonfie vele. Kate e William stanno bene. Dopo un paio di scandali sfiorati, tre eredi al trono (George, 7 anni e Charlotte, 5, e Louis, 3), migliaia di impegni ufficiali, e la «fuga» di Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Cambridge sono ancora molto innamorati. O almeno così sembra a guardarli ogni volta insieme.

Advertising

rockett70 : RT @FBiasin: Questa sera alle 21 La7 trasmetterà 'The Royals revealed - I segreti della Corona' e proverà a smascherare le magagne dei real… - FinallyGio459 : RT @FBiasin: Questa sera alle 21 La7 trasmetterà 'The Royals revealed - I segreti della Corona' e proverà a smascherare le magagne dei real… - 80yeye80 : RT @FBiasin: Questa sera alle 21 La7 trasmetterà 'The Royals revealed - I segreti della Corona' e proverà a smascherare le magagne dei real… - _imagination_q : RT @FBiasin: Questa sera alle 21 La7 trasmetterà 'The Royals revealed - I segreti della Corona' e proverà a smascherare le magagne dei real… - MarcoLorux : RT @FBiasin: Questa sera alle 21 La7 trasmetterà 'The Royals revealed - I segreti della Corona' e proverà a smascherare le magagne dei real… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreti reali Spencer, con Kristen Stewart - Lady Diana, sarà presentato al Festival di Venezia Lady Diana, i segreti beauty della principessa più amata guarda le foto Leggi anche › Il principe William in Scozia ricorda i giorni bui della morte di Diana Mentre lui le teneva la mano e le ...

Anderson con un film d'amore per il giornalismo e le verità su Jfk per Stone a Cannes ...Anderson per il New Yorker tanto che alcuni personaggi ed eventi sono infatti basati su fatti reali ... maestro e capostipite della filmografia che vuole far luce sui misteri e i segreti di un qualsiasi ...

The Royals, tutti i segreti dietro gli amori ei tradimenti "reali" Io Donna Iran, vent’anni di guerra segreta contro Teheran Il Paese è stato colpito negli ultimi 20 anni da decine di incidenti: gli avversari di Teheran, a cominciare da Israele e Stati Uniti, provano a rallentarne i programmi bellici ...

Dopo il Brunello tocca al Palio avere il museo Pino Di Blasio Ora lo farà anche con il suo ’Tempio’, il museo inaugurato con i suoi percorsi plurisensoriali, le degustazioni con sommelier reali e virtuali, i capolavori ammirati e toccati con i vis ...

Lady Diana, ibeauty della principessa più amata guarda le foto Leggi anche › Il principe William in Scozia ricorda i giorni bui della morte di Diana Mentre lui le teneva la mano e le ......Anderson per il New Yorker tanto che alcuni personaggi ed eventi sono infatti basati su fatti... maestro e capostipite della filmografia che vuole far luce sui misteri e idi un qualsiasi ...Il Paese è stato colpito negli ultimi 20 anni da decine di incidenti: gli avversari di Teheran, a cominciare da Israele e Stati Uniti, provano a rallentarne i programmi bellici ...Pino Di Blasio Ora lo farà anche con il suo ’Tempio’, il museo inaugurato con i suoi percorsi plurisensoriali, le degustazioni con sommelier reali e virtuali, i capolavori ammirati e toccati con i vis ...