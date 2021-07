Sampdoria | al via il ritiro a Ponte di Legno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria via

Agenzia ANSA

E' iniziato ufficialmente il ritiro dellaa Ponte di Legno dove resterà fino al 30 luglio. La squadra è arrivata nel primo pomeriggio nel quartier generale, nella lista dei convocati ci sono Murru e Bonazzoli rientrati dal prestito ...Da venerdì 16 luglio prendono ili programmi dei Beigua Junior Geoparker e delle nuove escursioni serali, che si aggiungono al ...: Quagliarella ha rinnovato Posted on 1 Giugno 2021 1 ...E' iniziato ufficialmente il ritiro della Sampdoria a Ponte di Legno dove resterà fino al 30 luglio. La squadra è arrivata nel primo pomeriggio nel quartier generale, nella lista dei convocati ci sono ...La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il ritiro a Ponte di Legno: ecco i calciatori a disposizione del tecnico D’Aversa La Sampdoria è arrivata a Ponte di Legno per il ritiro pre campion ...