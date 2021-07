Salvini gioca su due tavoli. Alleato di Forza Italia solo se gli fa comodo. A Bologna impone Battistini. Ma poi sulla Rai inciucia con gli azzurri contro la Meloni (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ufficialità manca ancora ma i giochi per il candidato a sindaco di Bologna sono ormai fatti: a sfidare il candidato di centrosinistra Matteo Lepore – appoggiato anche dalla renziana Isabella Conti e dai grillini – sarà il “civico” Fabio Battistini. Civico sì – è un imprenditore – ma fortemente voluto da Matteo Salvini. “E vorrà dire che sarà lui ad intestarsi la sconfitta” è il commento al vetriolo di un esponente di spicco del centrodestra locale che conosce bene la situazione nel fortino rosso. Fino all’ultimo Forza Italia ha provato a spingere il suo senatore Andrea Cangini, direttore di Qn e de Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ufficialità manca ancora ma i giochi per il candidato a sindaco disono ormai fatti: a sfidare il candidato di centrosinistra Matteo Lepore – appoggiato anche dalla renziana Isabella Conti e dai grillini – sarà il “civico” Fabio. Civico sì – è un imprenditore – ma fortemente voluto da Matteo. “E vorrà dire che sarà lui ad intestarsi la sconfitta” è il commento al vetriolo di un esponente di spicco del centrodestra locale che conosce bene la situazione nel fortino rosso. Fino all’ultimoha provato a spingere il suo senatore Andrea Cangini, direttore di Qn e de Il ...

