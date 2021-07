Rosetti: «Kuipers perfetto. Jorginho su Grealish? Va sulla palla e scivola, giusto il giallo» (Di giovedì 15 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le parole del capo degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti. Traccia un bilancio di Euro 2020. A partire dalla Var. «Questo è calcio, non è tennis. Non tutto è bianco o nero, ci sono zone grigie da interpretare. La Var non è perfetta e non può risolvere tutte le situazioni oppure intervenire sempre: sarebbe pericoloso. Non vi piacerebbe un calcio così, con la moviola in campo. Quanti gol sono preceduti da un contatto… se andassimo ad analizzarli al microscopio dovremmo annullarli tutti, in tutte le situazioni si troverebbe qualcosa, ma non sarebbe più calcio». Si esprime anche sul fallo di Jorginho a Grealish. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le parole del capo degli arbitri Uefa, Roberto. Traccia un bilancio di Euro 2020. A partire dalla Var. «Questo è calcio, non è tennis. Non tutto è bianco o nero, ci sono zone grigie da interpretare. La Var non è perfetta e non può risolvere tutte le situazioni oppure intervenire sempre: sarebbe pericoloso. Non vi piacerebbe un calcio così, con la moviola in campo. Quanti gol sono preceduti da un contatto… se andassimo ad analizzarli al microscopio dovremmo annullarli tutti, in tutte le situazioni si troverebbe qualcosa, ma non sarebbe più calcio». Si esprime anche sul fallo di. ...

Advertising

napolista : Sulla Gazzetta le parole del capo degli arbitri Uefa: «La Var non è perfetta e non può intervenire sempre: sarebbe… - minochianella : Domani finale europea #ITALIA - #ENGLAND…!!! Il #Designatore #Rosetti dal suo cilindro tira fuori un altro #Arbitro… - RBuonfantino : @ZZiliani Domenica lo juventino Rosetti con Kuipers che ordini ha dato? Mah? Sempre AIA! - CerealKiller979 : Dopo il disastroso arbitraggio di #Makkelie in semifinale, la UEFA, per proseguire nel suo intento, seleziona un al… - calcioepepe : #EURO2020 Non capisco come in una manifestazione di questa importanza si possa decidere di far arbitrare l'olandese… -