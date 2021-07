Rogo tossico ad Afragola | enorme nube nera visibile a chilometri di distanza

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 15 luglio 2021). Ancora un, come ogni giorno in Terra dei fuochi. Questa mattina l’incendio si è verificato nei pressi della stazione Tav diadL’a diversidi, in particolare sull’asse mediano. Il fumo denso nero che si è sviluppato nell’aria fa pensare che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.