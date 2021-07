Olimpiadi | masterplan Villaggio Milano | in 4 mesi diventerà uno studentato 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Manfredi Catella, ceo e fondatore di Coima, ha detto che "ilOlimpico 2026 rappresenterà un nuovo laboratorio urbano per, il primo a essere pensato e realizzato nella sua configurazione futura con spazi, funzioni e materiali già pensati per una loro conversione a impatto Nzeb. Il quartiere integrato sarà gestito attraverso una piattaforma digitale evolutiva del prototipo già in fase di test nella Biblioteca degli Alberidi Porta Nuova. Il progetto rappresenta il nostro impegno in tema Esg attraverso Coima Esg City Impact, primo fondo italiano di investimento chiuso con obiettivi misurabili per una ...