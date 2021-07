Mense scolastiche, quattro arresti tra Friuli e Veneto per frode nelle pubbliche forniture. Indagata l’assessora leghista di Udine (Di giovedì 15 luglio 2021) Bufera sul Comune di Udine, dove un’assessora leghista, una funzionaria e un consulente sono indagati in un’ampia inchiesta che ha portato a quattro arresti domiciliari a causa della gestione delle Mense scolastiche. l’assessora è Asia Battaglia, 39 anni, già titolare di un referato provinciale dal 2013 al 2018, che nella giunta Fontanini ha le deleghe dell’istruzione e della cultura. L’interessata ha dichiarato: “E’ un atto dovuto, perchè sono l’assessore competente”. Agli arresti domiciliari sono finiti in quattro, mentre una quinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Bufera sul Comune di, dove un’assessora, una funzionaria e un consulente sono indagati in un’ampia inchiesta che ha portato adomiciliari a causa della gestione delleè Asia Battaglia, 39 anni, già titolare di un referato provinciale dal 2013 al 2018, che nella giunta Fontanini ha le deleghe dell’istruzione e della cultura. L’interessata ha dichiarato: “E’ un atto dovuto, perchè sono l’assessore competente”. Aglidomiciliari sono finiti in, mentre una quinta ...

