Maltempo in Germania: decine di morti e dispersi a ovest del Paese | Vittime anche in Belgio (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 40 morti e decine di dispersi il bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. 'Molte delle persone' disperse si trovavano sui tetti delle ...

Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - amaranta1501 : RT @Antonio_Tajani: Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo ha… - FilippoCarmigna : RT @Agenzia_Italia: Sale a 42 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania -