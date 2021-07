Maltempo, forti piogge e inondazioni causano più di 40 morti in Germania. Le immagini sono spaventose (Di giovedì 15 luglio 2021) sono drammatiche le immagini che arrivano dal nord della Germania, nella zona della Renania-Palatinato. Una violenta ondata di Maltempo ha causato più di 40 morti, circa 70 dispersi e incalcolabili danni e diversi feriti. Le autorità locali stanno continuando ad aggiornare il bilancio di ora in ora e il numero non sembra destinato a fermarsi. Molte delle persone disperse, stando a quanto riferito, avrebbero cercato di trovare rifugio sui tetti delle case ma il fiume li ha travolti. L’ondata di Maltempo si sta ora spostando verso il Belgio, dove ha causato già diverse vittime. Le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021)drammatiche leche arrivano dal nord della, nella zona della Renania-Palatinato. Una violenta ondata diha causato più di 40, circa 70 dispersi e incalcolabili danni e diversi feriti. Le autorità locali stanno continuando ad aggiornare il bilancio di ora in ora e il numero non sembra destinato a fermarsi. Molte delle persone disperse, stando a quanto riferito, avrebbero cercato di trovare rifugio sui tetti delle case ma il fiume li ha travolti. L’ondata disi sta ora spostando verso il Belgio, dove ha causato già diverse vittime. Le ...

