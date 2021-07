LUCA BIZZARRI: “CHI NON SI VACCINA È UN VIGLIACCO. NON LI ODIO, BASTA STIANO A CASA” (Di giovedì 15 luglio 2021) Da un parte c’è la maggioranza degli italiani, VACCINAti almeno con la prima dose. I cittadini che pensano alla propria salute e a quella degli altri, a partire dai propri cari, oltre che a salvaguardare la ripresa economica del Paese. Dall’altra parte – salvo chi non può VACCINArsi per comprovati motivi di salute – c’è chi fregandosene di tutto e di tutti, a partire da stessi, non si VACCINA e non sente ragioni. Non mi vaccino, punto, e faccio quello che voglio. LUCA BIZZARRI li definisce “vigliacchi” in un acceso scambio social con la giornalista Azzurra Barbuto. Azzurra Barbuto L’obbligo ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 15 luglio 2021) Da un parte c’è la maggioranza degli italiani,ti almeno con la prima dose. I cittadini che pensano alla propria salute e a quella degli altri, a partire dai propri cari, oltre che a salvaguardare la ripresa economica del Paese. Dall’altra parte – salvo chi non puòrsi per comprovati motivi di salute – c’è chi fregandosene di tutto e di tutti, a partire da stessi, non sie non sente ragioni. Non mi vaccino, punto, e faccio quello che voglio.li definisce “vigliacchi” in un acceso scambio social con la giornalista Azzurra Barbuto. Azzurra Barbuto L’obbligo ...

EFrantini : RT @MrWeedz1: luca bizzarri è un personaggio ambiguo - figliodijack : @MrWeedz1 Mi sembra eccessivo, avrei detto 'luca bizzarri è un' e basta. - bubinoblog : LUCA BIZZARRI: 'CHI NON SI VACCINA È UN VIGLIACCO. NON LI ODIO, BASTA STIANO A CASA' - Lorenzored17 : Matteo Pessina ???? Luca Bizzarri Guardare i porno ed essere attaccato per questo - MrWindofchange2 : @fdragoni Ma luca bizzarri è un fallito mentale un analfabeta patologico non dargli importanza -