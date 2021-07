Lite sui vaccini | Red Ronnie fu denunciato da Burioni Ora viene assolto per «diritto di critica»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Rednon ha diffamato il virologo Roberto. Lo ha stabilito il tribunale di Bologna che, ad aprile, hail conduttore dall’accusa di diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Red, infatti, aveva pubblicato alcune frasi su Facebook dopo un dibattito suicon il professornella trasmissione Virus su Rai 2. Il 15 maggio 2016 aveva scritto un testo in cui accusavadi «ricerca di protagonismo» e di essere «legato a interessi economici», riportando poi l’email ricevuta da uno spettatore. La ...

Red Ronnie, infatti, aveva pubblicato alcune frasi su Facebook dopo un dibattito sui vaccini con il ... La lite tra Burioni e Red Ronnie: cosa è successo In quel post Red Ronnie - spiega oggi il giudice ...