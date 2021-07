Green pass, lockdown, mascherine: chi è contro non è un no vax (Di giovedì 15 luglio 2021) 00:00 Si avvicina la festa della Ripartenza a Bari, il 17-18 luglio vi aspetto al teatro Petruzzelli! 02:30 Green pass, ma almeno non per andare al bar. Bene così, ma si perde il principio: perché lo Stato si permette di limitare i nostri diritti naturali? 04:57 Poi leggi il Foglio e capisci cosa hanno in mente: i novax sarebbero quelli a cui stanno antipatiche le mascherine, le restrizioni e le vaccinazioni. Complimenti! 08:20 Parola ai commensali. 10:25 Il ministro Orlando vuole fare come la Francia e la Ghisleri dice che due terzi degli italiani vuole il Green pass. 12:55 Valangate di retorica sulla ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 15 luglio 2021) 00:00 Si avvicina la festa della Ripartenza a Bari, il 17-18 luglio vi aspetto al teatro Petruzzelli! 02:30, ma almeno non per andare al bar. Bene così, ma si perde il principio: perché lo Stato si permette di limitare i nostri diritti naturali? 04:57 Poi leggi il Foglio e capisci cosa hanno in mente: i novax sarebbero quelli a cui stanno antipatiche le, le restrizioni e le vaccinazioni. Complimenti! 08:20 Parola ai commensali. 10:25 Il ministro Orlando vuole fare come la Francia e la Ghisleri dice che due terzi degli italiani vuole il. 12:55 Valangate di retorica sulla ...

