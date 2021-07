Cesare Sacchetti e i grafici sulla mortalità cumulativa

(Di giovedì 15 luglio 2021) A volte sarebbe bello vedere un ministro dell’Istruzione prendersi qualche responsabilità e ammettere che il sistema educativo degli ultimi anni non ha dato grande prova di buon funzionamento, sono tanti i soggetti in possesso di titoli di studio superiori a non capire una benemerita fava. Sono così tanti che a volte sarebbe bello che il Ministero potesse assumere tanti insegnanti quanti sono i disagiati che vediamo in giro, così da poter individuare e risolvere singolarmente i problemi di apprendimento di ogni individuo. Probabilmente in poco tempo risolveremmo il problema dei precari dell’insegnamento e anche parte dell’information disorder. Oggi parliamo di un soggetto che già conoscete ...

