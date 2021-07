Campania, aria fresca e instabile e pioggia in arrivo: quanto durerà il maltempo (Di giovedì 15 luglio 2021) Si inizia ad avvertire il calo delle temperature anche in Campania. Da venerdì 16 luglio la circolazione di aria fresca e instabile si sposterà lentamente verso sud-est, mentre nel fine settimana più che altro al Centro-Sud. Meteo Campania Da ieri, con l’arrivo del maestrale i termometri scenderanno di 6-8°C facendo sì che il clima afoso abbandoni la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Si inizia ad avvertire il calo delle temperature anche in. Da venerdì 16 luglio la circolazione disi sposterà lentamente verso sud-est, mentre nel fine settimana più che altro al Centro-Sud. MeteoDa ieri, con l’del maestrale i termometri scenderanno di 6-8°C facendo sì che il clima afoso abbandoni la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mimminatro : RT @GenCar5: Strano: in #Campania, Regione con la maggior dispersione scolastica di tutta l’#UnioneEuropea, dove col #Covid si sono perse p… - CiccioniSe : RT @GenCar5: Strano: in #Campania, Regione con la maggior dispersione scolastica di tutta l’#UnioneEuropea, dove col #Covid si sono perse p… - Nico_Camp : RT @GenCar5: Strano: in #Campania, Regione con la maggior dispersione scolastica di tutta l’#UnioneEuropea, dove col #Covid si sono perse p… - PaoIniesta23 : RT @GenCar5: Strano: in #Campania, Regione con la maggior dispersione scolastica di tutta l’#UnioneEuropea, dove col #Covid si sono perse p… - the_highsparrow : RT @GenCar5: Strano: in #Campania, Regione con la maggior dispersione scolastica di tutta l’#UnioneEuropea, dove col #Covid si sono perse p… -