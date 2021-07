Calciomercato Milan: fatta per Brahim Diaz e Ballo Toure. Le cifre (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Milan ha chiuso i colpi Brahim Diaz e Ballo Tourè. Ecco le formule e le cifre dei due affari riportati da Gianluca Di Marzio Il Milan chiude per il ritorno di Brahim Diaz e l’arrivo di Fodè Ballo Tourè. Entrambi gli affari, come riporta Gianluca Di Marzio, sono stati conclusi ed i giocatori sono attesi entrambi a Milano entro la giornata di sabato. Per il ritorno dello spagnolo si tratta di un prestito biennale a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 e opzione di controriscatto per il Real Madrid a 27 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilha chiuso i colpiTourè. Ecco le formule e ledei due affari riportati da Gianluca Di Marzio Ilchiude per il ritorno die l’arrivo di FodèTourè. Entrambi gli affari, come riporta Gianluca Di Marzio, sono stati conclusi ed i giocatori sono attesi entrambi ao entro la giornata di sabato. Per il ritorno dello spagnolo si tratta di un prestito biennale a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 e opzione di controriscatto per il Real Madrid a 27 ...

