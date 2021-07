Belen Rodriguez partorisce e l’ascensore per arrivare in reparto viene bloccato a causa della sua presenza: è polemica (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 12 luglio alle 00.47 è nata la piccola Luna Mari, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tuttavia la nascita della piccolina avrebbe causato un disservizio nella struttura dove la showgirl argentina ha partorito. Ovvero presso l’Ospedale Giustinianeo di Padova. L’indiscrezione, secondo quanto leggiamo su Fanpage, è stata lanciata da Nurse Times. Nella foto pubblicata, leggiamo che presso l’ospedale era stato affisso il seguente avviso: causa Belene e fino a nuovo ordine Divisione Ostetrica e Ascensori DEN.4 e DEN.7 i pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono ... Leggi su trashblog (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 12 luglio alle 00.47 è nata la piccola Luna Mari, la figlia die Antonino Spinalbese. Tuttavia la nascitapiccolina avrebbeto un disservizio nella struttura dove la showgirl argentina ha partorito. Ovvero presso l’Ospedale Giustinianeo di Padova. L’indiscrezione, secondo quanto leggiamo su Fanpage, è stata lanciata da Nurse Times. Nella foto pubblicata, leggiamo che presso l’ospedale era stato affisso il seguente avviso:e e fino a nuovo ordine Divisione Ostetrica e Ascensori DEN.4 e DEN.7 i pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono ...

Advertising

IlContiAndrea : La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales… - LaMammaN1 : - KZeneise : Belen Rodriguez, dal bambino perso al dramma mai raccontato: “le hanno dato 4 mesi di vita” - GossipItalia3 : Dopo il parto di Belen Rodriguez lo scandalo dell’ospedale blindato #gossipitalianews - QuotidianPost : Belen Rodriguez dimessa: festa di benvenuto per Luna Marì -