Ziantoni | Roma non è Corchiano | crisi rifiuti è regionale

(Di mercoledì 14 luglio 2021)– “Lache sta attraversandoè ladella Regione Lazio. Quello che vediamo su strada, iche non vengono raccolti e che hanno difficoltà a trovare spazi negli impianti della regione Lazio.” “Questo avviene perché ad aprile sono stati arrestati la dirigenteFlaminia Tosini e l’imprenditore titolare della discarica di Roccasecca: lì si conferivano itrattati anche per conto diCapitale La Regione Lazio ha un sistema fragile, basta vedere i dati Ispra: con la chiusura di Roccasecca è crollato un sistema già ...

LavoroLazio_com : Vigili, Fp CGIL di Roma e Lazio: 'Dichiarazioni Ziantoni surrea... - arringagnolo : @SULPLROMA - PaeseRoma : Rifiuti, Roma. Cgil: surreali parole Ziantoni su attività controllo vigili - Andrea0606061 : RT @fpcgilromalazio: Polizia locale: surreali le dichiarazioni dell'assessora Ziantoni su 'mancati controlli' intorno alla situazione dei r… - andreinazaccar1 : Rifiuti a Roma, i sindacati della polizia locale: “Teneteci fuori da beghe politiche” -

Ultime Notizie dalla rete : Ziantoni Roma

" Gli uffici capitolini, l'assessore ai Rifiuti, Katiae l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis hanno disertato la commissione Trasparenza diCapitale convocata stamattina in ...Così in una nota l'Assessora capitolina ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia. "... alcuni importanti membri della giunta regionale attaccanosulla percentuale di raccolta ...Roma - Si è aperta al quarto appello la seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sull'emergenza rifiuti a Roma. I lavori, convocati per le 14, si ...Roma - Gli uffici capitolini, l'assessore ai Rifiuti, Katia Ziantoni e l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis hanno disertato la commissione ...