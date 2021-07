Toni difende Donnarumma sui social e viene insultato

Advertising

infoitsport : Toni difende Donnarumma: ''L'errore principale è stato del Milan. Sei il migliore'' - infoitsport : Toni difende Donnarumma: 'L'errore è stato del Milan' - TUTTOJUVE_COM : Toni difende Donnarumma: 'L'errore è stato del Milan' - napolista : Parole d’elogio per il portiere anche da parte di Mourinho: “Sono d’accordo con l’Uefa, è stato il migliore degli E… - milanguys : #Toni difende #Donnarumma: “Errore del #Milan lasciarti andare, sei il più forte al mondo” -

Ultime Notizie dalla rete : Toni difende

Lucaè intervenuto in difesa di Donnarumma rispondendo al suo post. D'altronde, gli Europei hanno confermato l'enorme crescita del giocatore, premiato dall'Uefa come miglior calciatore del ...Il post d'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan ha scatenato una pioggia di critiche. Un ex giocatore lo ha difeso con forza scagliandosi contro il club rossonero Giornate significativa quella di ...Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi" Gianluigi Donnarumma aveva salutato i tifosi del Milan con un post su Instagram: ...Leggi anche >>> Luca Toni difende Donnarumma e attacca il Milan: il messaggio scatena i tifosi – . Donnarumma-PSG, termini del contratto. Gianluigi percepirà uno stipendio di circa 12 milioni di euro ...